В Ленобласти главу «Боевого братства» задержали за вымогательство у девушки

Глава районного отделения «Боевого братства» был задержан за вымогательство денег у девушки в Ленинградской области. Мужчина избил ее из ревности, справил на девушку нужду, а затем заставил набрать кредитов и отдать деньги в качестве моральной компенсации, сообщает Baza .

Елена и Андрей познакомились в соцсетях в мае прошлого года. После 3 месяцев общения пара приняла решение начать совместную жизнь в Волхове, несмотря на значительную разницу в возрасте: Елене на тот момент было всего 18 лет, а Андрей был старше девушки на 20 лет.

16 марта между возлюбленными возник серьезный конфликт. Андрей приревновал Елену к ее знакомому, который прислал девушке сообщение. В ходе ссоры Андрей надругался над сожительницей и избил ее, а происходящее снимал на камеру.

На следующий день Андрей снял интимный ролик с участием Елены против ее воли и вынудил экс-возлюбленную взять кредит на 500 тыс. рублей в качестве «компенсации морального ущерба». Однако банк одобрил лишь 171 тыс. рублей. Андрей забрал деньги, оставив Елене лишь тысячу. Девушке удалось спастись лишь 19 марта.

Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В отношении Андрея возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). При этом фигурант недавно уволился из полиции и является руководителем Волховского районного отделения «Боевого братства».