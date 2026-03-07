сегодня в 23:01

В Ленобласти два человека погибли в ДТП с автобусом

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Ленинградской области погибли 2 человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации, в автобусе пострадали трое взрослых.

В легковом автомобиле погибли двое взрослых человек.

К месту ДТП направлены подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели Поисково-спасательный отряд города Приозерск.

Отмечается, что движение по трассе не перекрыто, осуществляется в штатном режиме.

Ранее сотрудники дорожно-патрульной службы сбили женщину с ребенком в Ленобласти. По словам очевидцев, патрульная машина неслась на высокой скорости. При этом мать девочки могла быть пьяна.

