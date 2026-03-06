Сотрудники ДПС сбили мать и ребенка в Ленобласти

Сотрудники дорожно-патрульной службы сбили женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе в Ленинградской области, сообщает 112 .

ДТП произошло накануне вечером в поселке Ушаки. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ДПС выбегают из патрульного автомобиля Lada Vesta на помощь пострадавшим. Один из полицейских хватает ребенка, который лежал на встречной полосе, и перетаскивает его в безопасное место.

По словам очевидцев, патрульная машина неслась на высокой скорости. При этом мать девочки могла быть пьяна.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

