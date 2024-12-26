В Лефортовском тоннеле в ДТП погиб водитель иномарки

В Лефортовском тоннеле водитель вышел из автомобиля «Лексус», чтобы установить знак аварийной остановки. В результате его сбил автомобиль «Вольво», сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Лексус“, находившийся на проезжей части для установки знака аварийной остановки, скончался на месте от полученных в результате наезда на него транспортного средства марки „Вольво“ телесных повреждений», — говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка.

Вечером 26 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор.