В Лефортовском тоннеле Москвы возник затор из-за массового ДТП

сегодня в 21:34

Вечером 26 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор, об этом сообщает столичный Дептранс .

Точное количество столкнувшихся транспортных средств пока неизвестно. Информация о пострадавших также уточняется.

Трудности движения наблюдаются на участке проезжей части в один километр. Специалисты оперативных служб делают все возможное, чтобы возобновить дорожный поток.

Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения.