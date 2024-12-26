В Лефортовском тоннеле Москвы возник затор из-за массового ДТП
Вечером 26 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле произошло ДТП, которое спровоцировало затор, об этом сообщает столичный Дептранс.
Точное количество столкнувшихся транспортных средств пока неизвестно. Информация о пострадавших также уточняется.
Трудности движения наблюдаются на участке проезжей части в один километр. Специалисты оперативных служб делают все возможное, чтобы возобновить дорожный поток.
Автомобилистов просят учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать альтернативные маршруты для движения.