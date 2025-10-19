В квартире в подмосковном Реутове нашли тело тренера по боксу

Тело известного советского тренера по боксу Олега Чехова нашли в его квартире в подмосковном Реутове, сообщает SHOT .

Тренеру было 85 лет. Его нашли с огнестрельным ранением нашли в его квартире на Комсомольской улице соседи. Они услышали выстрел и вызвали полицию. Рядом с его телом лежал пистолет. Предположительно, Чехов мог покончить с собой. Жители подъезда до этого не замечали никого из посторонних рядом.

Чехов был боксером, тренировал более 30 лет, являлся тренером высшей категории.

