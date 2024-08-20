В Кузбассе собака до смерти загрызла шестилетнюю девочку

В Сети появилась информация, что в поселке Краснобродский (Кемеровская область) собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка. Следственный комитет Кузбасса подтвердил факт происшествие, сообщает «Сiбдепо» .

По информации, опубликованной пользователем в социальной сети, 18 августа соседская собака напала на 6-летнюю девочку. В результате нападения девочка погибла. Свидетели утверждают, что животного уже нет на месте происшествия.

Следственный комитет Кузбасса проводит проверку и уточняет детали трагедии.

Ранее в Сети появился ролик издевательств над уткой в Кузбассе. Утверждалось, что житель Новокузнецка приманил птицу хлебом и прижал ее к земле.

