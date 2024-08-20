В Кузбассе собака до смерти загрызла шестилетнюю девочку
Соседская собака насмерть загрызла ребенка в Краснобродском
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В Сети появилась информация, что в поселке Краснобродский (Кемеровская область) собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка. Следственный комитет Кузбасса подтвердил факт происшествие, сообщает «Сiбдепо».
По информации, опубликованной пользователем в социальной сети, 18 августа соседская собака напала на 6-летнюю девочку. В результате нападения девочка погибла. Свидетели утверждают, что животного уже нет на месте происшествия.
Следственный комитет Кузбасса проводит проверку и уточняет детали трагедии.
Ранее в Сети появился ролик издевательств над уткой в Кузбассе. Утверждалось, что житель Новокузнецка приманил птицу хлебом и прижал ее к земле.