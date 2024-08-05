Утиная охота: в Сети появился ролик издевательства над птицей в Кузбассе

Мужчина держит птицу за шею, та пытается вырваться, но ее не отпускают. Она начинает махать крыльями, а парень прижимает ее к земле. Оператор попросил отпустить утку, но злоумышленник никак не отреагировал.

По словам заведующего кафедрой экологии и природопользования института биологии Кемеровского государственного университета Николая Скалона, поведение мужчины никак нельзя назвать примером для подражания.

«Будем надеяться, что он ее отпустил. Это плохое видео и плохой пример. Птицы доверились людям, а кто-то считает, что здорово показать, как он ловко поймал утку, протянув ей кусочек хлеба. Самая доверчивая к нему подошла, чтобы его взять из рук, а тот ее схватил. Большого подвига они не совершили», - сказал журналистам ученый.

Такие тесные контакты людей с пернатыми могут негативно сказываться на дальнейшей судьбе птиц. Они привыкают к человеку и охотно идут на руки, но в результате погибают – либо от рук «шутников», либо в природной среде.