сегодня в 14:02

В Кузбассе произошел крупный пожар в цеху по производству мыла

В Кузбассе ликвидируют масштабный пожар. Двухэтажное здание загорелось в Новокузнецке, сообщает пресс-служба МЧС России.

Спасатели тушат бокс. В здании размещались цех по производству мыла, гараж и склад.

На данный момент открытое горение ликвидировано на 800 кв. м. В тушении задействованы 32 сотрудника МЧС и 10 единиц техники.

Ранее загорелась колокольня Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительным данным, из-за неисправной проводки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.