сегодня в 12:17

Ущерба от пожара в Троице-Сергиевой лавре нет

Пожар в Троице-Сергиевой лавре не нанес ущерба. Восстановление не потребуется, сообщает ТАСС .

В пресс-службе лавры уточнили, что колокола и колокольные механизмы находятся в разных частях знания. Церковная лавка — на первом ярусе колокольни.

«Уже в самое ближайшее время она снова откроется для посещения», — заявили в пресс-службе.

Колокольня Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась в среду, по предварительным данным, из-за неисправной проводки. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.