Причиной пожара в Троице-Сергиевой лавре стала электропроводка

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Колокольня Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась в среду, по предварительным данным, из-за неисправной проводки, сообщает ТАСС .

Сергиево-Посадская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Чтобы определить точные причины пожара, проведут пожарно-техническую экспертизу, добавляет пресс-служба прокуратуры Московской области.

Сейчас идет тушение пожара. По данным МЧС РФ, возгорание локализовали на 10 «квадратах». В тушении участвуют 25 специалистов и 5 единиц техники МЧС России.

Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.