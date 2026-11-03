Эксперт Якубович предупредил об уходе самозанятых в тень при отмене режима

Отмена режима самозанятости после 2028 года может вернуть значительную часть плательщиков в теневую экономику, считает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, сообщает RuNews24.ru .

В России больше 17 млн самозанятых. За июль 2026 года они получили почти 300 млрд рублей выручки и заплатили 13,4 млрд рублей налога. Эксперимент действует до конца 2028 года.

Якубович призвал продлить режим, индексировать лимит дохода в 2,4 млн рублей, который не менялся с 2020 года, и обеспечить плавный переход к другим формам работы. Также он предложил развивать страхование на случай болезни и пенсионные взносы.

С 1 октября 2026 года платформы должны ограничивать работу самозанятого с одним заказчиком, если она превышает 60 часов в месяц шесть месяцев подряд. Правило касается складов, торговли, строительства и общепита. По словам эксперта, штрафы за подмену трудовых отношений прежде всего грозят компании, а не исполнителю.

«Ненаблюдаемую экономику не победить одними проверками. Ее можно только сделать невыгодной. Человек выходит из тени не тогда, когда его нашли, а тогда, когда легальная работа дает ему больше, чем отнимает», — подчеркнул Якубович.

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