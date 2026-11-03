Музей-заповедник «Горки Ленинские» впервые проведет этнографический диктант

Большой этнографический диктант впервые пройдет 7 ноября в государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Участники смогут проверить знания о культуре народов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участникам предложат 30 тестовых вопросов об истории, культуре и традициях народов России: 20 федеральных и 10 региональных. На выполнение заданий отведут 45 минут. Максимальный результат — 100 баллов.

Диктант открыт для всех желающих независимо от возраста, образования и гражданства. Все участники на площадке научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» получат сертификаты с набранными баллами.

«Большой этнографический диктант проводится с 2016 года, но в музее-заповеднике «Горки Ленинские» впервые. Главная задача диктанта — не столько проверить знания, сколько побудить людей интересоваться культурой своего народа и народов, которые живут рядом с нами, сохранять межнациональный мир и согласие», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В 2026 году диктант включен в план мероприятий Года единства народов России. Видеовопросы запишут участники специальной военной операции и представители разных народностей.

Результаты помогут оценить общий уровень этнографических знаний. Проект популяризирует историю, культурное наследие, традиции и традиционные духовно-нравственные ценности многонациональной России, а также направлен на противодействие фальсификации истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.