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Инфекционист Кулова объяснила опасность менингококка после смерти школьницы

Здравоохранение

Менингококковая инфекция может привести к смерти за считаные часы. Инфекционист Екатерина Кулова рассказала об угрозах после гибели школьницы, отдыхавшей в лагере в Бугульме, сообщает «Челны Live».

У девочки предварительно диагностировали молниеносную форму инфекции. Еще 194 ребенка и сотрудники остаются под наблюдением, детей вакцинируют. Лагерь закрыт. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности, прокуратура начала проверку.

Кулова пояснила, что бактерии могут распространяться с кровью, вызывая сепсис, шок и нарушение работы органов. При высокой температуре, сильной головной боли и быстром ухудшении нужна срочная помощь. Отсутствие сыпи не исключает инфекцию. При обоснованном подозрении лечение начинают до лабораторного подтверждения.

Близким контактным при наличии показаний нужна антибиотикопрофилактика независимо от прививок, желательно в первые 24 часа после выявления случая. Препарат назначает врач. Инкубационный период может достигать 10 суток.

«Если у контактного ребенка поднялась температура, появилась сильная головная боль или быстро ухудшается самочувствие, нельзя ждать очередного планового осмотра. Нужно срочно обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить о контакте, даже если профилактика уже проведена», — пояснила Кулова.

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