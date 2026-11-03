Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил каналу «Специально для RT », что вседозволенность боевиков превратила Украину в пыточную «яму».

Царев пояснил, что военные называют «ямой» места скопления провинившихся. По его словам, практика создания пыточных тюрем распространена по всей Украине.

«Вся страна превратилась в огромную „яму“, где людей без суда держат в подвалах, издеваются и под страхом пыток гонят на фронт», — подчеркнул Царев.

Накануне сообщалось, что вооруженные люди удерживали около 40 человек в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что эти люди являются мобилизованными. Также сообщалось об обнаружении там 14-летнего подростка, которого избивали лопатой.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власть Зеленского держится на таких пыточных, как под Киевом.

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