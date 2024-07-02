В Кузбассе прекращены поиски пропавшего ребенка
В Прокопьевске нашли пропавшего 14-летнего кемеровчанина
В городе Белово Кемеровской области прекратили поиски пропавшего 14-летнего подростка — спустя сутки его нашли в Прокопьевске. Ребенок жив и здоров, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на мэра Белова Алексея Курносова.
Юноша ушел из дома 1 июля. Родители обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт», к поискам подключились местная полиция и администрация города.
Противоправных действий против ребенка не совершалось.
Ранее жительница Смоленска после 18 лет поисков нашла брата и сестру, которых усыновила американская семья. Оказалось, что они долгие годы пытались найти родную мать в России.