В Кузбассе прекращены поиски пропавшего ребенка

сегодня в 15:21

В городе Белово Кемеровской области прекратили поиски пропавшего 14-летнего подростка — спустя сутки его нашли в Прокопьевске. Ребенок жив и здоров, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на мэра Белова Алексея Курносова.

Юноша ушел из дома 1 июля. Родители обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт», к поискам подключились местная полиция и администрация города.

Противоправных действий против ребенка не совершалось.

Ранее жительница Смоленска после 18 лет поисков нашла брата и сестру, которых усыновила американская семья. Оказалось, что они долгие годы пытались найти родную мать в России.