Жительница Смоленска нашла пропавших 18 лет назад брата и сестру, уехавших в США

Жительница Смоленска после 18 лет поисков нашла брата и сестру, которых усыновила американская семья. Оказалось, что они много лет пытаются найти свою родную мать в России, сообщает SHOT .

Дмитрий и Маргарита остались в детстве без родителей: отца посадили в тюрьму, а мать лишили прав за пьянство. В 1992 году дети попали в приют, а позже их усыновила мать-одиночка из США по имени Мэри.

Дети переехали город Кларенс, штат Нью-Йорк. Они стали жить в двухэтажном доме, где также находилось ритуальное агентство, принадлежащее приемной матери.

Первое время Мэри посылала в Россию фотографии детей и рассказывала об их жизни. Если с Димой ей удалось найти общий язык, то с Маргаритой у женщины возникли проблемы. Мачеха считала падчерицу трудным ребенком, заставляла наводить порядок в агентстве рядом с гробами, где лежали трупы.

Спустя четыре года Мэри перестала выходить на связь с родственниками Димы и Риты. На протяжении 18 лет они пытались связаться с пропавшими детьми. Позже их старшая сестра Ольга смогла это сделать.

Оказалось, что Риту приемная мать отдала в другую семью для трудных детей. В 18 лет девушку изнасиловали и выкинули на чердак. Затем Рите дали отдельную квартиру, она родила двух детей, которых воспитывает одна.

Все это время Дима и Рита мечтали найти родную мать, о судьбе которой ничего не известно. С помощью Ольги они обратились в СК.

Брат с сестрой пытаются вернуться на родину, в поисках матери им может помочь ДНК-тест.