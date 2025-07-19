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В Кузбассе «КамАЗ» смял легковушку в лобовом столкновении, 4 человека погибли

19 июля в 10:00 на 74 километре автодороги «Белово — Коновалово — Прокопьевск» в Прокопьевском округе Кемеровской области «КамАЗ» выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль ВАЗ-2110. Водитель легковушки и три его пассажира погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Было открыто уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителя «КамАЗ» могут отправить в колонию на срок до семи лет.

Обстоятельства произошедшего выясняют. На опубликованных фото видно, что «КамАЗ» смял половину ВАЗ-2110.

Ранее массовое ДТП случилось на Лужнецкой эстакаде в Москве. Столкнулись три машины.