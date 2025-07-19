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Массовое ДТП затруднило движение на Лужнецкой эстакаде в Москве

Массовое ДТП произошло на Лужнецкой эстакаде в Москве. Столкнулись три машины, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства случившегося и информацию о том, сколько человек пострадали, выясняют.

Движение было затруднено на четыре километра. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее авария с тремя машинами произошла на внутренней стороне ТТК в Москве. Движение оказалось затруднено на пять километров.