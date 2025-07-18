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Авария с 3 машинами затруднила движение на ТТК в Москве

На внутренней стороне ТТК (Третьего транспортного кольца) в Гагаринском тоннеле в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три машины, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия находятся сотрудники городских служб. Обстоятельства аварии выясняют.

Движение рядом с местом ДТП затруднено на расстоянии пять километров.

Ранее в Москве рядом со станцией метро «Теплый стан» друг в друга врезались два электробуса. Травмы получили 11 человек.