В Кузбассе автомобиль сбил 17-летнюю девушку

сегодня в 17:55

Госавтоинспекция Кузбасса: подростка сбили на пешеходном переходе в Юрге

Госавтоинспекция Кузбасса сообщила, что 7 октября в 20:00 на проспекте Победы в Юрге 17-летнюю девушку сбил автомобиль. Это произошло на пешеходном переходе, сообщает Сiбдепо .

Водитель 1975 года рождения управлял автомобилем Lada Granta и не уступил дорогу несовершеннолетней при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП 17-летняя девушка была доставлена в больницу, отметили в ведомстве.

Полицейские проводят расследование по данному инциденту. После проверки будет вынесено решение в соответствии с законом.

Ситуация была запечатлена на видеорегистратор автомобиля, который находился рядом.

Ранее в юго-западной части Турции, в городе Фетхие, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Туристический автобус, перевозивший отдыхающих из Санкт-Петербурга, перевернулся на пути к аэропорту Даламан.