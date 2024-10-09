В Турции перевернулся автобус с туристами из Петербурга

Туристы из Петербурга пострадали в ДТП с автобусом в турецком городе Фетхие

Серьезное ДТП произошло в городе Фетхие на юго-западе Турции. Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся по дороге в аэропорт Даламана, сообщает 78.ru .

Туристов везли из отеля в аэропорт ночью 8 октября. Издание опубликовали кадры с последствиями жуткой аварии. Поврежденное транспортное средство лежит на обочине.

По словам путешественников, водитель с самого начала поездки насторожил их агрессивным управлением автобуса. В какой-то момент он не справился с управлением, транспорт повело в сторону и он несколько раз перевернулся.

В момент ДТП в автобусе было 14 человек. Больше всего пострадали те, кто сидел сзади. Информация о пострадавших уточняется. Те, кто получил легкие ушибы, самостоятельно смогли добраться до аэропорта и вовремя покинули страну, но часть их багажа все же осталась в Турции.