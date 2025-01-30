В Кузбассе автобус задавил водителя во время проверки тормозов

На улице Гагарина в городе Киселевске в Кемеровской области автобус задавил водителя: мужчина вышел проверить тормоза, но транспорт наехал на него, сообщает Сiбдепо .

Как уточнили в Кузбасском центре катастроф, 63-летний водитель погиб утром 30 января на месте.

Ранее в Московской области тепловоз протаранил рейсовый автобус на железнодорожном переезде. Это произошло в среду вечером на переезде в районе железнодорожной станции «Латышская». При столкновении у автобуса помяло кузов и выбило все стекла с левой стороны. Тепловоз повреждения не получил, информации о пострадавших нет.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей не терять бдительность: при осадках видимость на дорогах снижается, перепады температуры приводят к гололедице, одновременно растет риск возникновения ДТП. Пешеходам также советуют не отвлекаться на телефон и соблюдать правила перехода проезжей части.