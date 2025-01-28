Минтранс Подмосковья призывает водителей не терять бдительность на дорогах

В Московском регионе в течение недели сохраняется плюсовая температура. Ночью в пятницу и субботу ожидается снижение температуры до -4 градусов. Минтранс Подмосковья призывает участников дорожного движения быть осторожнее — при осадках видимость снижена, а при перепадах температуры возможна гололедица, а значит, растет риск возникновения ДТП. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Пешеходам следует не отвлекаться на телефон, находясь на улице, соблюдать правила перехода проезжей части и ж/д путей, а также использовать световозвращатели.

Водителям рекомендуется заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, держать дистанцию, не совершать резких маневров. Если необходимо остановиться, то не следует останавливаться на обочине — лучше это сделать на парковке, площадке отдыха или АЗС. При ДТП, поломке автомобиля или любой другой чрезвычайной ситуации на дороге незамедлительно звоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.