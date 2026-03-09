В Кувейте из-за повреждения топливного бака произошел пожар на электростанции

На электростанции и водоочистной станции «Субия» в Кувейте после повреждения топливного бака произошел пожар, сообщает РИА Новости .

Пожар удалось быстро потушить.

«В результате повреждения топливного бака на электростанции и водоочистной станции „Субия“ возник ограниченный по площади пожар, который удалось потушить. Специалисты оценивают размер ущерба», — сообщило министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта.

Причина пожара не уточняется. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, погибших нет.

