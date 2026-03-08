сегодня в 04:59

БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта

БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, погибших нет, сообщает РИА Новости .

«Беспилотник попал в топливный резервуар аэропорта Кувейта, профильные службы и пожарные расчеты ликвидируют возгорание на месте», — говорится в сообщении.

Ранее резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА.

Отмечается, что вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.

