БПЛА попал в топливный резервуар в аэропорту Кувейта, погибших нет, сообщает РИА Новости.
«Беспилотник попал в топливный резервуар аэропорта Кувейта, профильные службы и пожарные расчеты ликвидируют возгорание на месте», — говорится в сообщении.
Ранее резервуары для хранения топлива в международном аэропорту Кувейта подверглись атаке БПЛА.
Отмечается, что вооруженные силы Кувейта отражают атаку беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Иран наносит ответные удары.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сначала завершит военную операцию против Ирана, а затем переключит внимание на Кубу.
