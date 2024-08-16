В Курской области разыскивают пенсионера, которого унижали украинские солдаты

Богачев: ВСУ могли забрать с собой пенсионера, которого унижали на камеру

Глава Суджанского района Александр Богачев рассказал, что пенсионера Александра Григорьева, которого на камеру унижали украинские боевики в пригороде Суджи Курской области, до сих пор не могут найти, сообщает РИА Новости .

Мужчина с момента выхода видео до сих пор никому не позвонил. Родные не могут его найти.

Богачев сказал, что неизвестно, как украинские бойцы поступили с пенсионером — «может с собой забрали, может еще что». Видео снято в пригороде Суджи Заолешенке. Волонтеров и силовиков оповестили о пропаже мужчины.

Ранее дочь 74-летнего пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ в форме солдат-нацистов и с касками СС на голове, рассказала, как пропал ее отец. Она отметила, что хотела вернуться за отцом после отъезда в безопасное место, но он пропал.