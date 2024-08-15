Дочь пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ под Суджей, раскрыла детали его пропажи

Дочь 74-летнего пенсионера из Курской области, над которым издевались бойцы ВСУ в форме солдат-нацистов, рассказала, при каких обстоятельствах пропал ее отец, сообщает МК.Ru .

Женщина отметила, что после нападения украинских сил на Курскую область она перевезла отца в Суджу. Затем она уехала искать безопасное место, где можно было бы поселиться. На следующий день женщина вернулась за отцом, но уже не смогла его забрать, так как военные никого не пускали в город.

По словам женщины, она не знает, почему ее отец ушел из дома. Дочь добавила, что у пенсионера не видит один глаз.

Она также рассказала, что солдаты ВСУ опубликовали два ролика с ее отцом. По словам женщины, пенсионер на одной из записей выглядел «просто ужас».

Ранее стало известно, что 74-летний Александр Гусаров искал российских военных, но наткнулся на солдат ВСУ, на которых были каски СС. Они издевались над мужчиной и выложили с ним видео. Личность одного из военнослужащих ВСУ была установлена.

После записи видео пенсионер пропал. Его дочь верит, что отцу удалось спастись, несмотря на информацию, что украинские солдаты могли убить его