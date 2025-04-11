В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее Курская и Брянская области 10 апреля подверглись очередной атаке со стороны Украины. Противник пытался обстрелять два российских региона с помощью четырех дронов.