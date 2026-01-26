В Курской области двое водителей погибли в ДТП с участием грузовика

Два человека погибли, еще двое сотрудников Госавтоинспекции пострадали в результате наезда на них большегруза в момент оформления другого ДТП, сообщила пресс-служба УМВД по Курской области.

Инцидент произошел 26 января на 556-м километре автодороги М-2 Крым (Медвенский район). По предварительной информации, произошло столкновение большегрузного автомобиля Volvo под управлением водителя 1968 года рождения, двигавшегося в сторону города Курск, со стоящим в попутном направлении автомобилем Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками, сотрудники которого оформляли ранее совершенное ДТП без пострадавших с участием «Лады Гранты» и Mazda».

Грузовой транспорт столкнулся с автомобилями, участвовавшими в первой аварии, а также наехал на их водителей, которые находились на обочине

В результате ДТП водители «Лады» и Mazda погибли.

Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на улице Крестьянской в Солнечногорске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал пешеход. Водитель Toyota врезался в такси, которое сбило человека, затем произошло столкновение японского авто с микроавтобусом.

