Пешеход пострадал в Солнечногорске в ДТП с Toyota, такси и микроавтобусом

26 января на улице Крестьянской в Солнечногорске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадал пешеход. Водитель Toyota врезался в такси, которое сбило человека, затем произошло столкновение японского авто с микроавтобусом, сообщает Подмосковная полиция .

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в такси, которое ожидало пассажиров на остановке. От удара такси сбило пешехода, а Toyota продолжила движение, столкнувшись с микроавтобусом.

В результате инцидента за медицинской помощью обратились пешеход, водитель такси и один из пассажиров микроавтобуса.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

