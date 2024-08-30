В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Также опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Местных жителей попросили спуститься в подвал, пока сохраняется угроза.
«Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“, — сообщил Гладков.
Кроме того, опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области.
Ранее сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.