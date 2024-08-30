В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале . Также опасность атаки БПЛА объявлена в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Местных жителей попросили спуститься в подвал, пока сохраняется угроза.

«Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“, — сообщил Гладков.

Кроме того, опасность атаки беспилотников объявлена в Воронежской области.

Ранее сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.