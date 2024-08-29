ВСУ ударили сразу по четырем населенным пунктам Белгородской области

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Сразу четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В Ракитянском районе вблизи села Илек-Кошары в результате атаки пострадал местный житель.

В Краснояружском районе в селе Теребрено в двух домах были выбиты окна и повреждения получил коммерческий объект.

В селе Березовка Борисовского района также разбилось стекло и витрины объекта торговли.

В селе Тишанка Волоконовского района в результате обстрела повреждены линии электропередачи.

Ранее украинские войска прошедшей ночью пытались атаковать Крым и другие регионы России с помощью беспилотников.

25 августа при обстреле ВСУ села Ракитное в Белгородской области погибли пять мирных жителей, еще 12 человек пострадали.