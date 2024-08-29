Ночью Украина атаковала Крым двумя типами дронов

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Минобороны РФ: ночью ВСУ ударили по Крыму воздушными и морскими дронами

Украинские войска прошедшей ночью пытались атаковать Крым и другие регионы России с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За ночь российские войска ПВО успешно сбили шесть дронов ВСУ самолетного типа. Три из них уничтожены в воздушном пространстве Крыма.

Также киевский режим пытался ударить по полуострову в Черном море с использованием безэкипажных катеров. Трое таких целей были уничтожены.

Помимо этого, два украинских БПЛА вывели из строя в небе Брянской области. Один дрон противника уничтожили недалеко от Белгорода.

Ранее стало известно, что ВСУ запустили беспилотники по нефтебазе в Кировской области с территории Сумской. В навигации им, предположительно, помогали спутники НАТО.