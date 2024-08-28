ВСУ запускали дроны по нефтебазе в Кировской области из Сумской области

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SHOT: ВСУ запускали дроны по нефтебазе в Кировской области из Сумской

Украинские войска запустили беспилотники по нефтебазе в городе Котельнич, предположительно, из Сумской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источники.

Четвертый украинский беспилотник летел, по предварительным данным, к комбинату «Зенит» в городе Котельнич Кировской области. После этого произошло возгорание двух резервуаров.

SHOT опубликовал видео пролета дрона противника. По внешнему виду объект похож на беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что натовские спутники помогли украинским войскам атаковать дронами Кировскую область. Благодаря им беспилотники противника смогли пролететь более 1,5 тыс. километров.