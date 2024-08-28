Mash: спутники НАТО помогли ВСУ атаковать дронами Кировскую область

Украинская армия атаковала Кировскую область дронами с помощью данных спутников НАТО. Они помогли БПЛА пролететь более 1,5 тыс. километров, сообщает Mash .

Дроны, атаковавшие Кировскую область, сделаны на базе А-22 «Летучая лисица». При построении его маршрута операторы учитывали рельеф местности, который взяли со спутника.

Беспилотник мог длительное время лететь в руслах рек прямо над водой. При этом он оставался незамеченным. По такому же принципу БПЛА атаковали Санкт-Петербург. Еще одна версия — это помощь диверсантов для удара по региону.

Полет одного из украинских беспилотников, направлявшихся в сторону нефтебазы в Кировской области, попал на видео. На данный момент ВСУ совершили уже три удара по объекту.