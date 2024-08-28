По нефтебазе в Кировской области ударил третий беспилотник ВСУ

Baza: ВСУ в третий раз дроном ударили по нефтебазе в Кировской области

Полет одного из украинских беспилотников, направлявшихся в сторону нефтебазы в Кировской области, попал на видео, на данный момент ВСУ совершили уже три удара по объекту, сообщает Baza.