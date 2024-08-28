По нефтебазе в Кировской области ударил третий беспилотник ВСУ
Baza: ВСУ в третий раз дроном ударили по нефтебазе в Кировской области
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Полет одного из украинских беспилотников, направлявшихся в сторону нефтебазы в Кировской области, попал на видео, на данный момент ВСУ совершили уже три удара по объекту, сообщает Baza.
После третьего удара ВСУ по нефтебазе один из резервуаров загорелся. На месте происшествия работают оперативные службы.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших пока информации не поступало.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что ВСУ атакуют нефтебазу. Объект находится в городе Котельнич.