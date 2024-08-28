БПЛА атаковал емкость с нефтепродуктами в Котельниче Кировской области

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Губернатор Соколов: БПЛА атаковал емкость с нефтепродуктами в Котельниче

Вражеский беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами в городе Котельнич Кировской области, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале .

Глава Кировской области подчеркнул, что жертв в результате происшествия нет. Возгорания не произошло.

По его словам, ситуация находится под контролем. На месте уже работают глава Котельнича Олег Исмаилов и экстренные службы.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе начался пожар на территории топливного склада. Возгорание произошло из-за удара украинского беспилотника.