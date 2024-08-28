Топливный склад горит в Ростовской области после удара украинского дрона

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Голубев: на топливном складе в Ростовской области начался пожар после атаки БПЛА

В Каменском районе Ростовской области начался пожар на территории топливного склада. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Возгорание произошло из-за удара украинского беспилотника. Во время атаки никто не пострадал.

Для тушения пожара на место происшествия отправили соответствующие службы. Рисков того, что огонь распространится на ближайшие к объекту постройки, нет.

Ранее ВС РФ уничтожили 8 беспилотников ВСУ в небе Ростовской области. Также 4 дрона противника пытались атаковать населенные пункты недалеко от Воронежа.