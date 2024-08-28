Силы ПВО ВС РФ уничтожили 12 украинских дронов над двумя регионами РФ

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Украинские войска предприняли попытку нанести массированный удар беспилотниками по двум регионам России во время прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ .

Российские средства противовоздушной обороны за последнюю ночь успешно сбили 12 дронов ВСУ самолетного типа. Восемь из них уничтожены в небе Воронежской области.

Также украинские солдаты пытались атаковать и другой регион РФ. В воздушном пространстве Ростовской области уничтожили четыре украинских беспилотника.

Ранее система ПВО сбила БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения обломков загорелась территория неподалеку от взрывоопасных объектов. Жителей ближайших населенных пунктов временно вывезли из этой зоны.