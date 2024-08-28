Силы ПВО ВС РФ уничтожили 12 украинских дронов над двумя регионами РФ
Минобороны: ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по 2 регионам РФ
Украинские войска предприняли попытку нанести массированный удар беспилотниками по двум регионам России во время прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские средства противовоздушной обороны за последнюю ночь успешно сбили 12 дронов ВСУ самолетного типа. Восемь из них уничтожены в небе Воронежской области.
Также украинские солдаты пытались атаковать и другой регион РФ. В воздушном пространстве Ростовской области уничтожили четыре украинских беспилотника.
Ранее система ПВО сбила БПЛА ВСУ в Воронежской области. Из-за падения обломков загорелась территория неподалеку от взрывоопасных объектов. Жителей ближайших населенных пунктов временно вывезли из этой зоны.