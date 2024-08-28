Два села эвакуировали под Воронежем из-за сбитого БПЛА
ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области
Система ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
При падении осколков сбитого дрона произошло возгорание вблизи взрывоопасных объектов.
«Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Возгорание ликвидировано, жители возвращаются в свои дома, добавил Гусев.
Пострадавших и разрушений нет.