Два села эвакуировали под Воронежем из-за сбитого БПЛА

ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области
Происшествия

Система ПВО сбила украинский беспилотник в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

При падении осколков сбитого дрона произошло возгорание вблизи взрывоопасных объектов.

«Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Возгорание ликвидировано, жители возвращаются в свои дома, добавил Гусев.

Пострадавших и разрушений нет.