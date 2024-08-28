Два села эвакуировали под Воронежем из-за сбитого БПЛА

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При падении осколков сбитого дрона произошло возгорание вблизи взрывоопасных объектов.

«Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Возгорание ликвидировано, жители возвращаются в свои дома, добавил Гусев.

Пострадавших и разрушений нет.