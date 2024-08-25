При ударе ВСУ по белгородскому поселку Ракитное погибли пять человек

Ночью при обстреле ВСУ села Ракитное в Белгородской области погибли пять мирных жителей, еще 12 человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вооружённые силы Украины посреди ночи нанесли жестокий террористический удар по посёлку Ракитное. К огромному горю, вражеский обстрел унёс жизни пятерых мирных жителей. В результате обстрела получили ранения 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 12-летнему мальчику медицинская помощь оказана на месте, лечение будет проходить амбулаторно», — написал он.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ещё двоих детей с различными осколочными ранениями доставляют бригадами в детскую областную клиническую больницу. Также семь взрослых пострадавших доставляются в лечебные учреждения города Белгорода, еще двое — в Ракитянской ЦРБ.

В посёлке повреждены десять частных домовладений, осколками посечены два коммерческих объекта и четыре машины. Временно без газа остаются посёлок Ракитное, сёла Борисполье и Новоленинское из-за повреждения газопровода. Губернатор сообщил, что есть локальные повреждения на линии электропередачи.

Ранее мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на село Малиновка в Белгородской области.