Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

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Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на село Малиновка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавшего с проникающим осколочным ранением госпитализировали», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

В посёлке в результате сброса взрывного устройства поврежден частный дом.

Ранее за медицинской помощью после атаки на Шебекино Белгородской области обратились еще два мирных жителя.