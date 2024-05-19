В КСИР не подтвердили выход на связь участника делегации Раиси
Власти Ирана опровергли данные о разговоре с участником делегации Раиси
В КСИР опровергли данные о разговоре с участником делегации рухнувшего вертолета президента Ирана Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Ранее сообщалось, что пятничный имам города Тебриз и участник делегации президента Ирана Ибрагима Раиси вышел на связь после крушения.
Он якобы дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие
Военные Ирана направились к точно установленному месту аварии вертолета президента Ирана, который потерпел крушение днем в воскресенье.