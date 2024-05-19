В КСИР не подтвердили выход на связь участника делегации Раиси

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Власти Ирана опровергли данные о разговоре с участником делегации Раиси

В КСИР опровергли данные о разговоре с участником делегации рухнувшего вертолета президента Ирана Раиси, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что пятничный имам города Тебриз и участник делегации президента Ирана Ибрагима Раиси вышел на связь после крушения.

Он якобы дважды выходил на связь и жаловался на плохое самочувствие

Военные Ирана направились к точно установленному месту аварии вертолета президента Ирана, который потерпел крушение днем в воскресенье.