Массовые потери мобилизованных осужденных произошли в Харьковской области
Бывшие украинские заключенные пропали без вести в боях под Волчанском
Значительная часть бойцов батальона "Шквал" (57-я омбр ВСУ), укомплектованного преимущественно бывшими заключенными, пропала без вести в ходе июньских боев под Волчанском, сообщает ТАСС.
Социальные сети заполонили обращения родственников, разыскивающих мобилизованных осужденных, которые перестали выходить на связь после неудачных контратак ВСУ.
Использование осужденных свидетельствует о кадровом кризисе ВСУ. Массовые исчезновения бойцов могут указывать на катастрофические потери.
Параллельно в прифронтовых районах наблюдается массовый исход гражданского населения. Жители Сумской области распродают жилье по символическим ценам — в сельской местности недвижимость предлагают за 135-180 тысяч рублей.