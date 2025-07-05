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Бывшие украинские заключенные пропали без вести в боях под Волчанском

Значительная часть бойцов батальона "Шквал" (57-я омбр ВСУ), укомплектованного преимущественно бывшими заключенными, пропала без вести в ходе июньских боев под Волчанском, сообщает ТАСС .

Социальные сети заполонили обращения родственников, разыскивающих мобилизованных осужденных, которые перестали выходить на связь после неудачных контратак ВСУ.

Использование осужденных свидетельствует о кадровом кризисе ВСУ. Массовые исчезновения бойцов могут указывать на катастрофические потери.

Параллельно в прифронтовых районах наблюдается массовый исход гражданского населения. Жители Сумской области распродают жилье по символическим ценам — в сельской местности недвижимость предлагают за 135-180 тысяч рублей.