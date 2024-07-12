В Крыму задержали агента украинских спецслужб, передававшего сведения о ВС РФ

В ФСБ рассказали, что в Крыму задержали агента украинских спецслужб, который передавал данные о ВС России, сообщает ТАСС.

Украинец 1982 года рождения сообщал о местах постоянной дислокации подразделений российской армии на территории Крыма и Севастополя. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (сбор и передача по заданию иностранной разведки иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж).

Мужчину привлекали к конфиденциальному сотрудничеству с Головным управлением разведки министерства обороны Украины.

Ранее власти Украины арестовали в акватории порта Рени иностранное грузовое судно, которое посещало порт Севастополя.