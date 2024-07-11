В украинском порте Рени арестовали грузовое судно, заходившее в Севастополь

В офисе украинского генпрокурора отметили, что на корабль и его капитана, гражданина Азербайджана, наложили арест.

Мужчину обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым.

Как пишет URA.RU, судно Usko Mfu под флагом Камеруна вывозило зерно из Севастополя и следовало по дальнейшему маршруту. 3 июля оно покинуло молдавский порт Джурджулешты, а на следующий день было остановлено румынскими военными в дельте Дуная по указанию украинских властей. Оттуда грузовой корабль направили в порт Рени.