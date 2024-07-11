В украинском порте Рени арестовали грузовое судно, заходившее в Севастополь
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Власти Украины арестовали в акватории порта Рени иностранное грузовое судно, которое посещало порт Севастополя, сообщает РИА Новости.
В офисе украинского генпрокурора отметили, что на корабль и его капитана, гражданина Азербайджана, наложили арест.
Мужчину обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым.
Как пишет URA.RU, судно Usko Mfu под флагом Камеруна вывозило зерно из Севастополя и следовало по дальнейшему маршруту. 3 июля оно покинуло молдавский порт Джурджулешты, а на следующий день было остановлено румынскими военными в дельте Дуная по указанию украинских властей. Оттуда грузовой корабль направили в порт Рени.