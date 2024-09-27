В Крыму военный обратился в СК из-за осмотра дочери гинекологом с практикантами

Военный из Крыма обратился в Следственный комитет из-за гинекологического осмотра 15-летней дочери, врач провела прием в присутствии практикантов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Подростку стало плохо 27 мая во время ОГЭ. Школьница упала в обморок, ее доставили в Симферопольскую ЦРКБ. У пациентки диагностировали вегетососудистую дистонию.

Как рассказал отец девочки, лечащий доктор назначил гинекологический осмотр. Врач решила провести его в присутствии студенток-практиканток. При этом девочка была против такого осмотра, у нее был сильный стресс и стыд из-за студенток.

Врач, проводившая осмотр, считает, что нарушений с ее стороны не было, так как студентки имеют право находиться во время осмотра пациенток в кабинете. Кафедра учебного учреждения прикреплена к больнице, а доктор преподает в КФУ им. В. И. Вернадского.

Как уточнила гинеколог, подросток отказалась от полного осмотра, поэтому врач осмотрела ее только наружно. Так как у девочки был диагноз «дисменорея» (болезненные менструации), процедура была необходима.

Отец пациентки не согласен с доктором. По его словам, ребенку провели внутренний осмотр, который плохо повлиял на психическое и физическое здоровье девочки.

Мужчина написал заявление в СК, прокуратуру, полицию, к уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и президенту РФ Владимиру Путину. Отец школьницы добавил, что прокуратура уже выявила нарушения, но теперь он пытается добиться возбуждения уголовного дела по данному факту.