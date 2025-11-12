сегодня в 23:48

В Крыму в результате ДТП погиб младенец

В Нижнегорском районе Крыма произошло ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, сообщили в пресс-службе МВД республики .

Отмечается, что авария произошла в селе Заречье.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с грузовым автомобилем «МАН», который двигался в попутном направлении.

Водитель и пассажир легковушки получили травмы, а ребенок 2025 года рождения умер.

Ранее супруга главного редактора российского новостного агентства Sputnik International Антона Анисимова попала в ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

