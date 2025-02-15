В Крыму убили российскую джазовую певицу Наталью Немеляйнен

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Тело убитой российской джазовой певицы Немеляйнен с травмой обнаружили в одном из садоводческих товариществ Крымского полуострова. Артистку убил неадекватный сосед, сообщает «Российская газета» .

Трагедия произошла в дачном кооперативе «Муссон» на Фиолентовском шоссе. На 45-летнюю певицу в ходе конфликта напал сосед по даче. Мужчина нанес Наталье несколько ударов кирпичом по голове. От полученных травм Немаляйнен скончалась на месте.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Церемония прощания с Натальей Немеляйнен состоится в среду, 19 февраля. Немеляйнен получила известность в качестве солистки проекта NEMA, репертуар которого включал джазовые и блюзовые композиции.

Ранее экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева сообщила о трагической гибели своего бывшего партнера Антона Короткова в зоне СВО.